Báo đốm 'ăn cháo đá bát' khi vùng dậy tấn công người đàn ông 50 tuổi cứu mình

Người dân tại một ngôi làng ở thành phố Bageshwar, Ấn Độ, phát hiện con báo đốm bị thương nằm trên bờ sông vào ngày 3.10. Họ đã hợp sức đưa con vật từ dưới nước lên bờ an toàn.Trong khi một số người dùng gậy để khống chế con báo, Jagdish Singh, 50, tuổi cố gắng luồn dây vào chân của nó.

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