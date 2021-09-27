Bằng kinh nghiệm của kẻ săn mồi lão luyện, hổ mang chúa tung 'cú đớp' cực nhanh khiến kỳ đà trở tay không kịp

Theo đó, con rắn hổ mang khổng lồ từ trong rừng rậm bỗng nhiên phát hiện ra một con kỳ đà. Bằng kinh nghiệm của kẻ săn mồi lão luyện, con rắn nhẹ nhàng trườn bao vây xung quanh con mồi trước khi sử dụng vũ khí tối thượng là nọc độc của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-kinh-nghiem-cua-ke-san-moi-lao-luyen-ho-mang-chua-tung-cu-dop-cuc-nhanh-khien-ky-da-tro-tay-khong-kip-427179.html