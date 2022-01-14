Bạch tuộc khổng lồ lớn nhất hành tinh 'nuốt chửng' cá mập khủng chỉ bằng vài 'đường quyền' cơ bản

Mặc dù có kích thước lớn hơn con người, nhưng bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương cũng không đủ năng lực để biến một con cá mập khổng lồ thành bữa ăn của nó. Dường như nó đã có 1 bữa ăn vô cùng thịnh soạn khi 'xơi' được 1 con mồi vô cùng béo bở.
Đời Sống 17:00 14/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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