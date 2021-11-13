Bà mẹ 8 con từng gây sốt mạng xã hội khi mất hết răng và bị rụng tóc sau khi mắc ung thư, bất ngờ ‘lột xác’ ngoạn mục gây kinh ngạc

Stacey Barbera (31 tuổi) ở Pennsylvania (Mỹ), bị ung thư tuyến giáp khiến cô bị rụng tóc và răng trong nhiều năm. Stacey giờ phải đeo răng giả. Mới đây, cô chia sẻ đoạn clip “lột xác” đáng kinh ngạc gây chú ý từ người dùng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-8-con-tung-gay-sot-mang-xa-hoi-khi-mat-het-rang-va-bi-rung-toc-sau-khi-mac-ung-thu-bat-ngo-lot-xac-ngoan-muc-gay-kinh-ngac-436128.html