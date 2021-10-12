Audi lấn làn, húc vào xe van khiến cả 2 xe văng khỏi mặt đường và cái kết

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 4/10 tại Ba Lan khi chiếc xe sedan hiệu Audi lấn làn và húc vào xe van đang di chuyển với tốc độ cao. May mắn sau tai nạn cả hai người tài xế đều có thể ra khỏi ô tô bình thường. Nhiều người tỏ ra bức xúc khi xem đoạn video này và cũng chỉ trích người cầm lái.

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