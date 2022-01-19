Ảo diệu khoảnh khắc biến nữ nhân xinh đẹp thành con hổ chỉ trong tích tắc khiến người xem phải...trầm trồ

Những màn ảo thuật vi diệu chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Một màn ảo thuật gia vô cùng thú vị đã được nhà ảo thuật Mặt Nạ (Masked Magician) đầy bí ẩn tái hiện trong show diễn của mình. Màn trình diễn đã biến một cô gái xinh đẹp bị nhốt trong lồng trở thành 1 con hổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ao-dieu-khoanh-khac-bien-nu-nhan-xinh-dep-thanh-con-ho-chi-trong-tich-tac-khien-nguoi-xem-phaitram-tro-446605.html