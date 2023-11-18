8 người đàn ông lực lưỡng hì hục khiêng ‘khúc gỗ lớn’, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện đó là ‘quái vật không chân’ khổng lồ dài hơn 6 mét

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video về cảnh 8 người đàn ông khiêng một con trăn khổng lồ dài khoảng 6,1 mét bị bắt bên trong ao nước ở làng Dharamjuli Khaira Gran thuộc bang Assam, Ấn Độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/8-nguoi-an-ong-luc-luong-hi-huc-khieng-khuc-go-lon-nhung-khi-nhin-lai-thi-phat-hien-o-la-quai-vat-khong-chan-khong-lo-dai-hon-6-met-631735.html