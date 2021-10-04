6 tên trộm tuổi vị thành niên phá chốt đột nhập cửa hàng smartphone vét sạch mọi thứ trong vòng 'MỘT NỐT NHẠC'

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/8 tại một cửa hàng smartphone tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Trung Quốc. Lợi dụng lúc khuya không có ai, 6 tên trộm tuổi từ 14-15 đã phá cửa đột nhập và vơ vét hết mọi thứ trong cửa hàng điện thoại.
Đời Sống 08:40 04/10/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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