6 tên trộm tuổi vị thành niên phá chốt đột nhập cửa hàng smartphone vét sạch mọi thứ trong vòng 'MỘT NỐT NHẠC'

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/8 tại một cửa hàng smartphone tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Trung Quốc. Lợi dụng lúc khuya không có ai, 6 tên trộm tuổi từ 14-15 đã phá cửa đột nhập và vơ vét hết mọi thứ trong cửa hàng điện thoại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-ten-trom-tuoi-vi-thanh-nien-pha-chot-dot-nhap-cua-hang-smartphone-vet-sach-moi-thu-trong-vong-mot-not-nhac-428608.html