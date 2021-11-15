6 máy xúc 'bày binh bố trận' đánh nhau như trong phim hành động, khiến người đi đường hốt hoảng tháo chạy

Sự việc khó tin này xảy ra tại một con phố ở miền Bắc Trung Quốc. Đây được xem là cảnh tượng độc nhất vô nhị chưa từng xảy ra trên thế giới. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, 6 chiếc máy xúc do những người công nhân điều khiển đang cố lao vào đánh nhau gây náo loạn cả đường phố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-may-xuc-bay-binh-bo-tran-danh-nhau-nhu-trong-phim-hanh-dong-khien-nguoi-di-duong-hot-hoang-thao-chay-436465.html