39 ô tô xếp tầng tái tạo bãi đá cổ kỳ quan thế giới có gì đặc biệt, mà nhiều người 'ùn ùn' kéo đến xem?

Bãi xe Carhenge ở Nebraska (Mỹ) được lấy ý tưởng từ vòng tròn đá Stonehenge nổi tiếng ở Anh. Tác phẩm do Jim Reinders hoàn thành vào năm 1987 để vinh danh người cha đã khuất. Hằng năm vẫn có nhiều người đến để chiêm ngưỡng kiệt tác này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/39-o-to-xep-tang-tai-tao-bai-da-co-ky-quan-the-gioi-co-gi-dac-biet-ma-nhieu-nguoi-un-un-keo-den-xem-427787.html