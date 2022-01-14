2 con trâu rừng 'dùng mưu' cố thủ dưới đầm nước, bầy sư tử 'ngậm đắng nuốt cay' trong sự bực tức khi không làm được gì

Khi đang tập trung uống nước ở một khúc sông nhỏ, đàn trâu rừng đã bị bầy sư tử xua đuổi. Ngay lập tức cả đàn đã lội sang bên kia sông để tránh sự truy sát. Liệu bầy sư tử có đuổi cùng giết tận các con trâu rừng béo bở này?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-con-trau-rung-dung-muu-co-thu-duoi-dam-nuoc-bay-su-tu-ngam-dang-nuot-cay-trong-su-buc-tuc-khi-khong-lam-duoc-gi-446079.html