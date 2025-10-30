Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Kittiphoom Mamark, 39 tuổi, đã cố gắng bắt con rắn độc bò vào ngôi nhà nơi anh sống một mình ở Samut Prakan, Thái Lan. Nhưng con rắn hổ mang đã cắn phập vào cổ tay, tiêm vào người anh nọc độc mạnh, nhanh chóng lan truyền khắp mạch máu.

