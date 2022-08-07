Xe bị va chạm nhẹ, người phụ nữ nổi đóa hóa thành "Wonder Woman" khi giật gãy cả biển số xe đối phương

Một người phụ nữ đứng chặn trước đầu chiếc xe không cho chiếc xe này di chuyển thêm sau tình huống chiếc này chuyển làn rồi hích nhẹ vào chiếc Kia Cerato của nữ chủ nhân. Ngay sau đó, người này giật gãy biển số và thẳng tay ném vào kính chắn gió của chiếc xe. Hiện, cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ việc. Sự việc xảy ra tại Malaysia.
Video 10:56 07/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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