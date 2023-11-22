Vô tình phát hiện ‘thủy quái’ đại dương gây ấn tượng với 2 mắt kỳ dị như ‘sinh vật ngoài hành tinh’

Trong video là một con mực có tên Cockeyed. Loài mực này sống trong “vùng chạng vạng” của đại dương. Hình ảnh của nó gây thu hút đôi mắt lớn nhỏ không đều và hình dạng cũng khác nhau. Chúng sử dụng mắt phải (mắt nhỏ) để nhìn xuống làn nước sâu và tối, còn mắt trái (mắt lớn) để nhìn lên, hướng về phía ánh sáng mặt trời.
Video 04:12 22/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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