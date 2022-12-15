Va chạm xe, hai tài xế "đọ chiêu" dữ dội với nhau ngay trên cầu vượt đến mức ùn tắc giao thông rồi cùng nhận kết đắng

Sự việc xảy ra tại Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Xe hai tài xế này tông nhau trên cầu vượt, sau một hồi cãi vã, không thỏa thuận được thì cả hai lao vào đánh nhau tới tấp mặc cho hàng xe bị kẹt nối đuôi nhau. Cả hai đều bị cảnh sát tạm giữ trong vòng 1 tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-xe-hai-tai-xe-do-chieu-du-doi-voi-nhau-ngay-tren-cau-vuot-den-muc-un-tac-giao-thong-roi-cung-nhan-ket-dang-492904.html