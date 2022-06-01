Trông thấy cụ ông đi bộ dưới mưa, người phụ nữ có hành động khiến người cảm động

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 30/5, tại Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cụ thể, khi đang ngồi trong cửa hàng, một người phụ nữ tên Pang đã phát hiện ra một cụ ông đi bộ dưới mưa mà không có ô. Ngay lập tức, người này đã cầm ô lao ra ngoài đường và đưa nó cho người đàn ông lớn tuổi.
Video 23:19 01/06/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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