Trăn khổng lồ đối đầu cá sấu khủng ở đầm lầy, đối thủ ngang tài ngang sức lao vào nhau và cái kết đầy bất ngờ

Hình ảnh ghi lại cho thấy con trăn khổng lồ đang trườn xuống nước bất ngờ chạm mặt một con cá sấu cũng đang từ dưới nước đi lên. Trong khoảnh khắc đối đầu đầy căng thẳng, cả 2 nhưng chuẩn bị lao vào nhau thì con trăn chọn cách bỏ chạy.
Video 06:46 28/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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