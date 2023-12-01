Trận chiến căng thẳng giữa tắc kè hoa và rắn độc đang diễn ra, kẻ thứ 3 xuất hiện khiến rắn bỏ chạy thoát thân, tắc kè bỏ mạng oan uổng

Hình ảnh được ghi lại ở Công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi. Theo người này chia sẻ khi tắc kè và rắn độc đang đại chiến, con rắn giáng một đòn chí mạng sắp giết được đối thủ thì đại bàng xuất hiện. Con rắn nhanh chóng bỏ chạy thoát thân còn tắc kè chết ngay trên cây.
Video 10:35 01/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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