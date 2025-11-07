Thấy con rắn lao từ trên trần xuống chỗ mình đang đứng, cô gái hét lên kinh hoàng rồi lập tức bỏ chạy

Đoạn clip ghi lại cho thấy, cô nhìn lên trần để tìm nguồn phát ra tiếng động, nhưng con rắn đã lao xuống từ xà nhà. Theo đó, Supasorn Chanpordaeng, 25 tuổi, đang thu thập tài liệu từ bàn làm việc của nhà hàng thì nghe thấy tiếng động lạ phía trên mình vào ngày 27/10.
Video 1 giờ 21 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

