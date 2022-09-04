Thanh niên "cứng" nhất năm, tay không trèo lên đỉnh của tòa tháp cao 122 mét!

Alexis Landot (22 tuổi) là một nhà leo núi tự do người Pháp. Vừa qua, anh đã chinh phục thành công tòa tháp Mercuriales cao 122 mét ở ngoại ô thành phố Paris (Pháp). Đoạn clip ghi lại cảnh anh tay không và leo lên đỉnh tòa pháp đã thu hút được đông đảo sự chú ý của công chúng. Anh không khuyến khích mọi người làm theo điều tương tự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-cung-nhat-nam-tay-khong-treo-len-dinh-cua-toa-thap-cao-122-met-497992.html