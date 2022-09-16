Tài xế ô tô nhận kết đắng khi cố tình chiếm khoảng trống gây ùn tắc giao thông nặng

Ô tô trắng di chuyển chiếm khoảng chống mà xe con nhường cho chiếc ô tô xám nên đã làm chắn ngang phần đường bên phải khiến ô tô chạy ngược chiều phải di chuyển rất chậm, tuyến đường bị ùn tắc. Chiếc ô tô màu trắng trong lúc bẻ lái phần đầu xe đã quẹt vào vỉa hè. Tài xế ô tô trắng đã bị xử phạt sau đó.
Video 13:00 16/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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