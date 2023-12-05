Rùng mình cảnh tượng sư tử đực nổi điên lao tới tốc độ kinh hoàng rồi vồ ngã người đàn ông và cái kết bất ngờ

Hình ảnh ghi lại cho thấy, con sư tử đực đang đứng giữa một đồng cỏ. Nó liên tục gầm gừ để đe dọa nhóm thợ săn dùng súng bắn về phía nó. Sư tử lập tức lao tới với tốc độ kinh hoàng rồi nhảy lên hạ gục một người đàn ông rồi bỏ chạy thoát thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-canh-tuong-su-tu-duc-noi-dien-lao-toi-toc-do-kinh-hoang-roi-vo-nga-nguoi-dan-ong-va-cai-ket-bat-ngo-635270.html