Phát hiện kẻ đột nhập vào lãnh thổ, 4 chó nhà lao xuống đầm lầy tấn công kỳ đà khổng lồ và cái kết

Hình ảnh ghi lại cho thấy con kỳ đà hoa đang lội nước liền kéo nhau tới đầm lầy. Bầy chó không thích sự xuất hiện của kẻ lạ trong lãnh thổ của chúng, hợp sức lại xua đuổi con bò sát. Về phần mình, kỳ đà cũng không muốn rắc rối nên quyết định bơi đi.
Video 16:06 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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