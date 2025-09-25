Phát hiện con trăn khổng lồ dài 3 mét mắc kẹt vào hàng rào, nhiều người dân không khỏi sợ hãi

Lính cứu hỏa ở Tamil Nadu, Ấn Độ, đã giải cứu một con trăn dài 3 mét bị vướng vào hàng rào trong khu dân cư. Loài bò sát khổng lồ này, được cho là có nguồn gốc từ rừng Periyamalai, đã trườn vào khu dân cư quận Sivagangai, gây ra một sự náo loạn

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

