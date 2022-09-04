Pha đối đầu cực mạnh của 2 nữ "ninja Lead", cái kết khiến dân mạng thót tim

Vụ tai nạn diễn ra tại một ngõ dẫn ra đường chính ở một đường phố tại Việt Nam. Diễn biến cụ thể là một nữ tài xế điều khiển chiếc Liberty từ trong ngõ ra đường chính và bị một chiếc xe khác đang lưu thông trên đường chính. Vụ va chạm này làm hai người phụ nữ văng mạnh xuống đường, may mắn thay là không ai bị thương nặng.
Video 17:47 04/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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