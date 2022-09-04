Nhóm trộm cực manh động, mang đủ đồ nghề đột nhập vào biệt thự của nữ ca sĩ gốc tây ninh vào lúc 1 giờ 30 sáng

Vụ việc xảy ra tại biệt thự 2 lầu trị giá 50 tỷ của nữ ca sĩ Lily Chen gốc Tây Ninh. Nhóm trộm tầm 2 đến 3 tên chuẩn bị đủ dụng cụ và hung khí, di chuyển bằng xe ô tô đến đột nhập vào biệt thự lúc 1 giờ 30 sáng. Tuy rằng chưa mất mát tài sản nhưng người đẹp này rất hoảng sợ và đã nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng.

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