Ngạc nhiên cực độ với người mẹ mới 25 tuổi nhưng có tới 21 người con

Người phụ nữ tên Kristina Ozturk (25 tuổi) sống ở Batumi, Georgia có đến 21 người con sau khi cô kết hôn với triệu phú Galip Ozturk (57 Tuổi), người Thổ Nhĩ Kỳ. Việc cô còn trẻ nhưng có tận 21 người con đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng sự thật là cô đã dùng phương pháp mang thai hộ. Cô và chồng đã chi hơn 168.000 euro (gần 4 tỷ đồng) cho những người mang thai hộ từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngac-nhien-cuc-do-voi-nguoi-me-moi-25-tuoi-nhung-co-toi-21-nguoi-con-497850.html