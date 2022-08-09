Nam thanh niên "cơ hội" nhất hệ mặt trời khi tiện tay lấy điện thoại của người phụ nữ đang ngủ để rồi nhận kết đắng

Một người phụ nữ nằm ngủ trên chiếc ghế gấp ở vỉa hè thì bị một thanh niên lạ mặt đi xe đạp ngang qua, lấy trộm điện thoại. Nam thanh niên này đã bị cảnh sát bắt sau đó. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

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