Màn đánh tay đôi sau đó tông xe vào nhau của hai người phụ nữ sau khi tranh cãi nảy lữa

Hai người phụ nữ được cho là đã xảy ra cãi cọ trong một cửa hàng. Sau một lúc đấu tay đôi, hai người phụ nữ đã lên xe rồi tông xe vào nhau một cách không thương thương tiếc. Nữ tài xế xe Toyota đâm gãy cửa xe chiếc BMW của đối phương. Vụ việc diễn ra tại một bãi xe của trung tâm mua sắm ở California, Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-danh-tay-doi-sau-do-tong-xe-vao-nhau-cua-hai-nguoi-phu-nu-sau-khi-tranh-cai-nay-lua-488661.html