Mải mê chọn đồ trong siêu thị, người mẹ suýt hối hận cả đời vì đứa con xém bị bắt cóc

Vụ việc xảy ra tại một siêu thị ở thành phố Alberton, gần Johannesburg, Nam Phi. Bà mẹ Daniella Wolff đặt con gái vào ghế con trên xe đẩy hàng khi chọn mua thực phẩm đông lạnh. Nhân lúc bà mẹ mải mê lựa thịt thì nam nhân viên nọ đi lại bế xốc con chị đi khỏi xe. May mắn là chị đã giành lại được con mình khi bị đưa đi dần khuất khỏi đống hàng hóa. Kết quả là nam nhân viên này bị cảnh sát điều tra sau đó.

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