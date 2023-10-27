Lạnh người trước trận chiến một mất một còn của 2 trâu rừng, chúng tàn nhẫn tung ra những đòn hiểm hóc với mục đích triệt hạ đối phương

Video ghi lại trận chiến giữa 2 con trâu rừng châu Phi to khỏe. Chúng lần lượt tung ra những đòn tấn công nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Đây là loài động vật có tính khí không thể đoán trước, trâu châu Phi rất nguy hiểm với con người.
Video 11:00 27/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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