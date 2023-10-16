Lạnh người trước cảnh tượng trăn siết chặt con thằn lằn khủng và kéo nó vào trong bụi cây, mọi thứ diễn ra ‘quá nhanh quá nguy hiểm’

Sự việc này đã xảy ra gần một khu rừng ở vùng đất hoang dã, hình ảnh ghi lại thu hút cộng đồng mạng. Theo đó, một con trăn đã tấn công và siết chặt con thằn lằn rồi kéo nó vào trong bụi cây.
Video 06:00 16/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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