Kịch tính màn đối đầu nảy lửa giữa trâu rừng và tê giác, cú húc quyết định hạ ngay đối thủ chỉ trong ‘một nốt nhạc’

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trâu rừng và con tê giác đối đầu với nhau đầy kịch tính trên đồng cỏ. Với thân hình nhỏ bé hơn con trâu rừng tỏ ra yếu thế so với con tê giác… Cú húc định mệnh, trâu rừng đã bị hất văng đi một đoạn.

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