Không hổ danh là "nóc nhà" chất lượng, vợ lao ra ứng cứu khi chồng bị côn đồn vây đánh

Người đàn ông mặc áo trắng có tên Abid Ali Khan đang đứng noi chuyện thì một nhóm côn đồng gồm 6 tên xông tới bắt đầu kéo vật và đánh Khan. Ngay lập tức vợ của anh đã cầm súng ra, bắn thị uy, đám côn đồ cũng vì thế mà bỏ chạy. Sự việc xảy ra tại Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ho-danh-la-noc-nha-chat-luong-vo-lao-ra-ung-cuu-khi-chong-bi-con-don-vay-danh-488551.html