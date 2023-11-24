Hai ‘hung thần sông Amazon’ là cá sấu caiman và ‘báo nước’ đụng độ nhau, kết cục sẽ ra sao?

Rái cá Nam Mỹ được mệnh danh là "báo nước" bởi khả năng săn mồi “không phải dạng vừa” bất ngờ chạm mặt cá sấu caiman cỡ nhỏ đang nằm bên bờ sông. Chúng tiến lại gần kiểm tra con cá sấu để trêu chọc và muốn đuổi đi. Con cá sấu khôn ngoan để hiểu mình không có cơ hội đánh lại 4 co rái cá to lớn kia nên đã di chuyển xuống sông.
Video 12:34 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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