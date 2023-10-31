Hai con rắn đực cuốn lấy nhau, vươn đầu lên cao và cố gắng đẩy đối thủ xuống đất, mục đích thật sự của hàng loạt hành động lạ này khiến nhiều người bất ngờ

Video ghi lại cảnh 2 con rắn đuôi chuông đực lao vào cuốn lấy nhau, vươn đầu lên cao và cố gắng đẩy đối thủ xuống đất để thu hút sự chú ý của con cái. Rắn đuôi chuông không đẻ trứng mà lại đẻ con trực tiếp. Chúng thực hiện giao phối, sinh sản trong khoảng 1 đến 3 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-con-ran-duc-cuon-lay-nhau-vuon-dau-len-cao-va-co-gang-day-doi-thu-xuong-dat-muc-dich-that-su-cua-hang-loat-hanh-dong-la-nay-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-627501.html