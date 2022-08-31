Hai chiếc ô tô xui xẻo bị nạn khi đang di chuyển vì xe tải bất ngờ nổ lốp

Vụ tai nạn hi hữu này xảy ra tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Một chiếc xe tải đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị nổ lốp làm văng mạnh chiếc lốp cao su có đường kính 60cm về phía sau. Chiếc lốp va mạnh vào một chiếc Honda sedan rồi tiếp tục nảy lên văng trúng chiếc Chevrolet. may mắn là không ai bị thương.

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