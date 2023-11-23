Giận dữ vì con non bị khỉ đầu chó giết hại, linh dương mẹ điên cuồng trả thù khiến đối thủ không khỏi hoảng sợ

Video ghi lại cảnh tượng xảy ra tại vườn Quốc gia Amboseli (châu Phi). Được biết bầy khỉ đầu chó bắt và giết hại linh dương con ngay trước mặt mẹ của nó. Phẫn nộ vì hành vi tàn ác, linh dương mẹ bất chấp nguy hiểm, xông thẳng vào giữa bầy khỉ, toan giẫm chết khỉ con. Hành động phản kháng mạnh mẽ khiến đối thủ khiếp sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gian-du-vi-con-non-bi-khi-dau-cho-giet-hai-linh-duong-me-dien-cuong-tra-thu-khien-doi-thu-khong-khoi-hoang-so-632602.html