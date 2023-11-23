Giận dữ vì con non bị khỉ đầu chó giết hại, linh dương mẹ điên cuồng trả thù khiến đối thủ không khỏi hoảng sợ

Video ghi lại cảnh tượng xảy ra tại vườn Quốc gia Amboseli (châu Phi). Được biết bầy khỉ đầu chó bắt và giết hại linh dương con ngay trước mặt mẹ của nó. Phẫn nộ vì hành vi tàn ác, linh dương mẹ bất chấp nguy hiểm, xông thẳng vào giữa bầy khỉ, toan giẫm chết khỉ con. Hành động phản kháng mạnh mẽ khiến đối thủ khiếp sợ.
Video 22:00 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu