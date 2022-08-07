Đánh không lại, võ sĩ quyết định xài "võ mồm", cắn đối thủ đến mức bị truất quyền thi đấu

Võ sĩ Mouhmad Amine Alharar đã cắn lén vào cổ của đối thủ Mohammed Mardi tại hiệp 3 của trận đấu khi liên tục bị thất thủ. Trọng tài đã truất quyền thi đấu của Alharar và Mardi đã được xử thắng. Sự việc này diễn ra trong trận so tài của hai đấu thủ thuộc sự kiện đấu võ danh tiếng UAM Muay Thai Night 6.

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