Đàn kền kền lao vào cướp miếng mồi ngon của đại bàng, nhưng chưa được bao lâu lại để mất trước đối thủ thứ 3 xuất hiện

Video ghi lại cảnh một con đại bàng đang thưởng thức một bữa ăn may mắn nhưng bị kền kền lao vào cướp mồi. Dù đã cố gắng nhưng đại bàng không thể vượt qua sự áp đảo từ phía đàn kền kền nên đành bỏ bữa ăn. Thế nhưng, sư tử vừa xuất hiện thì không còn thấy bóng dáng con kên kên nào nữa.

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