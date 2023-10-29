Đại bàng đột ngột lao xuống bắt cá dưới hồ, nhưng bất ngờ bắt đúng vào con cá vừa mắc câu và cái kết bất ngờ

Video ghi lại cho thấy con đại bàng đầu trắng đang lượn trên bầu trời, và dưới đó, người dân đang câu cá trên một con thuyền. Điều kỳ diệu diễn ra khi con đại bàng đột ngột lao xuống và bắt đúng vào con cá vừa mắc câu.
Video 15:00 29/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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