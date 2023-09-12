Đã nằm gọn trong mồm sư tử, chó hoang bất ngờ thoát chết thần kỳ nhờ hành động nhỏ này của đồng loại

Video ghi lại cảnh tượng một con chó hoang đã bị sư tử cắn cổ rồi kéo lê, cái chết đã cận kề. Thế nhưng, đồng loại của nó có hành động khiêu khích sư tử, nên chúa sơn lâm đã chuyển mục tiêu sang đồng loại và chó hoang đã thoát thân.

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