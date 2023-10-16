Cuộc đối đầu đầy kịch tính đã xảy ra giữa đàn voi và sư tử, bất ngờ trước nguyên nhân voi đuổi sư tử ra khỏi vũng nước

Đoạn video cho thấy, một đàn voi đã tấn công để đuổi đàn sư tử ra khỏi vũng nước. Lý do là vì sư tử là kẻ thù săn mồi mạnh mẽ và chúng cũng có thể săn những con voi con. Do đó, đàn voi đã thực hiện hành động phô diễn sức mạnh để đuổi sư tử ra khỏi vũng nước.
Video 08:40 16/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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