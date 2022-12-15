Chủ nhà hàng "đi đường quyền" tới tấp vào mặt khách hàng vì cho rằng vị khách "thái độ"

Sau khi cho rằng bị khách "nhìn đểu", ông chủ này hành xử không khác gì đại ca xã hội đen khi liên tục xỉ mặt khách và tung nắm đấm. Chủ cửa hàng đã bị hai cảnh sát khống chế sau đó. Khung cảnh bạo lực này xảy tại quầy số 90 của chợ ẩm thực đường phố Whampoa Food Center, Singapore.
Video 15:50 15/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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