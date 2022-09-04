Cảnh tượng "độc nhất vô nhị" cho thấy thiên nhiên hùng vĩ, hàng ngàn cá gai độc tề tụ thành cảnh tượng tuyệt đẹp

Cá đuối biển gai độc (Dasyatis Violacea) là loài cá đối sống ở biển có gai có độc, loài cá này phổ biến ở khắp Trung Đại Tây Dương và Đông Nam Hoa Kỳ, và thường bơi gần bờ biển. Cảnh tượng hàng nghìn con cá tề tụ lại ngoài khơi ở bờ biển Southhampton, New York, Mỹ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp và hùng vĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-tuong-doc-nhat-vo-nhi-cho-thay-thien-nhien-hung-vi-hang-ngan-ca-gai-doc-te-tu-thanh-canh-tuong-tuyet-dep-497816.html