Cắn vào đường dây điện, bò kêu thảm thiết khi bị điện giật nhưng sống sót thần kỳ khiến ai cũng ngỡ ngàng

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy con bò đã nhai dây điện và bị luồng điện giật mạnh khiến nó ngã nhào xuống đất. Con bò bị điện giật lập tức kêu lên trong đau đớn và thu hút sự chú ý từ đồng loại của nó. Thế nhưng, càng bất ngờ hơn là nó vẫn còn sống.

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