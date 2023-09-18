Cả nhà gấu đang thưởng thức hạt dẻ trước sân, bất ngờ gấu con trèo nhanh lên cây khi nghe thấy tiếng chó sủa

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc gấu mẹ cảnh báo cho con khi nghe tiếng chó sủa. Điều này đã diễn ra vài lần liên tiếp, khi các con gấu con trèo lên cây sau đó lại xuống. Sau khoảng 10 phút, lũ gấu đã đi vào trong rừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-nha-gau-dang-thuong-thuc-hat-de-truoc-san-bat-ngo-gau-con-treo-nhanh-len-cay-khi-nghe-thay-tieng-cho-sua-617170.html