Bị dồn vào đường cùng, báo hoa mai nhảy lên vồ người đàn ông và cái kết

Cảnh quay này được ghi lại vào ngày 7/5, tại làng Berhampur ở bang Haryana. Trong clip, khi đang cố gắng bắt con báo hoa mai và đưa nó ra khỏi khu dân cư, 2 người của sở kiểm lâm và một cảnh sát khi bị con mèo lớn nhảy lên tấn công. Cuộc giải cứu kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Cảnh sát cho biết, có tổng cộng 4 người bị thương bởi con báo. Được biết, con báo cuối cùng cũng được trấn an và đưa ra khỏi làng.
Video 23:23 13/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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