Bị dồn vào đường cùng, báo hoa mai nhảy lên vồ người đàn ông và cái kết

Cảnh quay này được ghi lại vào ngày 7/5, tại làng Berhampur ở bang Haryana. Trong clip, khi đang cố gắng bắt con báo hoa mai và đưa nó ra khỏi khu dân cư, 2 người của sở kiểm lâm và một cảnh sát khi bị con mèo lớn nhảy lên tấn công. Cuộc giải cứu kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Cảnh sát cho biết, có tổng cộng 4 người bị thương bởi con báo. Được biết, con báo cuối cùng cũng được trấn an và đưa ra khỏi làng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-vao-duong-cung-bao-hoa-mai-nhay-len-vo-nguoi-dan-ong-va-cai-ket-468562.html