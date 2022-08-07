Bị dính thẻ vàng, cầu thủ tung cước đá bất tỉnh trọng tài đến chấn thương cột sống, rồi nhận kết đắng

Tình huống này diễn ra trong trận đấu giữa CLB Sao Paulo-RS với Guarani, tại Brazil. Vì bất mãn với việc dính thẻ vàng mà cầu thủ William Ribeiro bên phía Sao Paulo-RS đã xô ngã rồi đá bất tỉnh trọng tài Crivellaro. cầu thủ này phải hầu tòa ngay sau đó và bị treo giò 2 năm.

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