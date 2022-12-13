Bị điện thoại bất ngờ phát nổ trên tay, người đàn ông một phen xám hồn, nhiều người xem phải kinh hãi

Vụ việc nguy hiểm này xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở Balaghat, Ấn Độ. Pin của điện thoại đột ngột phát nổ sau khi chủ cửa hàng sửa chữa, anh Bunty Lihare cố mở điện thoại ra. Quá sợ hãi nên anh chủ đã quăng điện thoại ra khỏi cửa hàng. May mắn là không có ai bị thương sau vụ việc này.
Video 06:49 13/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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